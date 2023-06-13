Откровения падчерицы навсегда изменят отношение к Миронову: дело вот в чем

У Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной не было общих детей. Но дочь актрисы от предыдущих отношений Марию народный кумир воспитал как родную. Недавно она рассказала, каким отчимом был Миронов, и это откровение может пошатнуть его репутацию в глазах поклонников.

Марии Голубкиной было четыре года, когда ее мать вышла замуж за Андрея Александровича. Актриса призналась, что он был для нее настоящим отцом, к мнению которого она всегда прислушивалась. Но имелись в характере и существенные минусы.

По словам Голубкиной-младшей, актер был «истерически-психическим». Он не отличался выдержкой характера и сдержанностью. Миронов часто пытался воспитывать падчерицу, но когда у нее что-то не получалось, то постоянно срывался на крик. Мария часто плакала после его «уроков» и истеричных выпадов.

Вместе с тем актриса благодарна отчиму за воспитание, ведь он многому ее научил. Ей было 14, когда не стало Андрея Александровича. Мария тяжело переживала его уход.