Откровения отца о сыне Орбакайте вызвали оторопь: россияне не поддержали

Владимир Пресняков выступил с откровенным признанием, которое касается его старшего сына Никиты. Музыкант не стал скрывать, что ради наследника готов на многое.

Артист подчеркнул, что никогда не имел проблем с деньгами, которые привык тратить на своих близких. Несмотря на то, что сын певца от Кристины Орбакайте давно не ребенок и может сам обеспечивать себя, Пресняков все равно продолжает беспокоиться о его благосостоянии.

В интервью собственной жене Наталье Подольской в рамках YouTube-шоу «Ваша Наташа » исполнитель подчеркнул, что будет помогать своему наследнику даже тогда, когда тот станет дедушкой. «Скажет положить на карту 100 тысяч — я сделаю», — подметил экс-супруг дочери Аллы Пугачевой.

Вот только россияне не поддержали знаменитость. В комментариях к выпуску интернет-пользователи назвали Преснякова «понторезом» и заявили, что тому явно не следовало кичиться своим благосостоянием.