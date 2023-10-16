Откровения Кончаловского о бывших произвели фурор в Сети: вот о ком соврал мэтр
Известная актриса обиделась на звезду.
Старший брат Никиты Михалкова может похвастаться очень насыщенной личной жизнью. Последние 20 с лишним лет Андрей Кончаловский живет в браке с Юлией Высоцкой. Актриса стала его пятой по счету официальной женой, не считая гражданских союзов.
Столь бурную историю личных отношений мэтр кино решил изложить в литературе. Некоторое время назад была издана книга мемуаров Кончаловского о его женщинах. Причем в тексте содержались довольно провокационные отрывки.
Но не всем бывшим женам режиссера понравились такие скандальные откровения. Например, вторая супруга Наталья Аринбасарова несколько лет не разговаривала с экс-возлюбленным. По ее словам, она просто стала жертвой обмана.
Актриса вспомнила, что к ней пришел журналист от Кончаловского, заявив, что пишет книгу о Сергее Михалкове. И лишь когда издание вышло, оказалось, что его тематика была совершенно другой.
«Все, что там написали обо мне, — это абсолютная чушь. Конечно, Кончаловский виноват лишь отчасти, так как доверился и не проверил. Но, возможно, мне просто так хочется думать», — заявила звезда в беседе с порталом Prozvezd.