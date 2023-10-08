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Откровения бывших зэков: эти тюремные привычки повергнут вас в шок

8 октября 2023 07:30
Откровения бывших зэков: эти тюремные привычки повергнут вас в шок

Адаптироваться к нормальной жизни бывает нелегко.

Отбывающим наказание в местах лишения свободы приходится столкнуться не только с изоляцией от внешнего мира. В бытовом плане жизнь колоний даже с самыми мягкими условиями сильно отличается от обычной. В Сети бывшие заключенные рассказали, с какими привычками им пришлось бороться после освобождения.

Многие знают, что в тюрьме нет вилок — любые блюда можно есть лишь ложкой. Поэтому даже на свободе многие бывшие зэки продолжают использовать этот столовый прибор: о существовании вилки они просто забывают.

Многие складывают под кровать туалетную бумагу.

Дефицитный товар в местах не столь отдаленных кажется им очень важным даже в нормальной жизни. Доходит до того, что под матрасом скапливаются десятки рулонов.

Ранние подъемы и привычка есть очень быстро могут показаться даже полезными. А вот отчет жене обо всех своих действиях часто вводит в ступор домочадцев: бывшие заключенные постоянно вынуждены отчитываться перед надзирателями и продолжают делать это после выхода на свободу.

Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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