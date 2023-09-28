Откровение, от которого не по себе: дочь Гузеевой высказалась о пережитом изнасиловании

Говорят, что детям знаменитостей страшно везет по жизни. Родившись с золотой ложкой во рту, они могут рассчитывать на счастливые и безоблачные дни. Однако Ольга Бухарова опровергает эти стереотипы. Дочь ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова успела пережить немало драм.

Девушка прошла через расстройство пищевого поведения: постоянные диеты и набор веса. 23-летняя Ольга с трудом принимает свою внешность и борется с комплексами. Самооценку бедняжки уничтожили неудачные романтические отношения. Барышня призналась, что избранник неустанно критиковал ее за полноту и называл толстой.

Но это не все беды, с которыми пришлось столкнуться Бухаровой. Звездная наследница рассказала, что стала жертвой изнасилования. Подробностей дочь Гузеевой раскрывать не стала, но добавила, что долго восстанавливалась после произошедшего и лечилась антидепрессантами.