Откровение Меган Маркл вышло ей боком: теперь над ней потешаются еще больше

Герцогиня Сассекская Меган Маркл регулярно обрушивается с критикой на тех, кто, по ее же мнению, обошелся с ней несправедливо, недооценивал и обижал. Вот и на днях Маркл в очередном своем подкасте раскритиковала бывших организаторов телешоу Deal or No Deal, которые спустя всего один сезон выгнали ее из передачи, потому что всем нужна была лишь красивая внешность актрисы, а не ее «незаурядный ум».

Эта реплика спустя всего лишь сутки вызвала серьезную отповедь в адрес герцогини со стороны ее экс-коллеги по шоу Клаудии Джордан. Она отметила, что работа в шоу, конечно, не связана в первую очередь с интеллектом, но организаторы программы никогда не воспринимали участниц как дурочек, а, наоборот, давали им множество новых возможностей.

В Интернете тоже высмеяли слова герцогини. «Опять Меган обидели! Всем дали проявить свой интеллектуальный уровень, а ей микрофон не надели!», «Какое-то маниакальное желание сказать гадость про тех, кто ее в свое время не допустил до еще большей власти. Ну и никакой самокритики, конечно», — в один голос отметили комментаторы.