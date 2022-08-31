Откровение года: Малахов не просто так снял надоевший всем парик

Прическа Андрея Малахова стала одной из самых обсуждаемых в медийном пространстве. Поклонники решили, что телеведущий начал носить парик, и даже нашли причину таких перемен. По слухам, у звезды диагностировали страшную болезнь, из-за чего он был вынужден обзавестись накладкой из волос.

Комментировать эти домыслы Малахов отказывался. Вместо этого он решился на откровение года и снял надоевший всем парик. В Сеть попало видео, сделанное во время одного из мероприятий, проходивших в Обнинске. В кадре телеведущий показался с короткой стрижкой, чем одновременно удивил и обрадовал интернет-пользователей.

В беседе с порталом BLITZ+ стилист Ирина Агапончик оценила новый образ звезды и предположила, что от прически в стиле 60-х шоумен отказался не просто так. По уверению эксперта, с короткими волосами телеведущий стал похож на современного мужчину. «Выглядит бодро и подтянуто», — подытожила Агапончик.