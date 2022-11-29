Откровение Дуремара потрясло всю страну: правду нашли в его дневнике

Владимир Басов стал известен благодаря десяткам ярких ролей в кино и театре. Зрители знают его как Дуремара в «Приключениях Буратино», дядю Васю в «Предчувствии любви» и по другим талантливым перевоплощениям. Однако мало кто догадывался, что артист в молодости прошел всю Великую Отечественную войну и считал это время одним из лучших в своей жизни.

В своих мемуарах Басов никогда не скрывал, насколько тяжело дались ему военные годы. Он несколько раз едва не умер, страдал от голода и холода, а его близкие умирали под вражескими пулями. Однако этот период жизни научил его разбираться в людях и с первых минут понимать, достойный перед ним человек или нет.

«Жизнь закалила нас, научила сразу и навсегда отличать врага от друга, человека мужественного от труса и предателя», — писал артист.

По его мнению, именно тяжелые условия войны сразу показывают всю суть мужчин и женщин. И такое жизненное воспитание помогло ему и его поколению приспособиться к жизни, избавив от ошибок и переживаний.