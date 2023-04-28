Откроете рот от изумления: главная телебабушка страны была обворожительной в молодости

Галина Стаханова из тех актрис, которые обрели популярность в зрелом возрасте. Ей довелось сыграть более двухсот ролей, но главных среди них нет. Тем не менее эта артистка становится украшением любого фильма.

Ее давно окрестили мастером эпизода и главной телебабушкой страны. Так, в 43 года знаменитость воплотила бабушку Евгения Евтушенко в картине «Детский сад». Хоть она и была гораздо моложе своей героини, но смотрелась в этом образе великолепно. Также многие зрители полюбили ее благодаря роли бабы Мани в серии фильмов «Елки».

Между тем поклонники и представить себе не могут, какой обворожительной Стаханова была в молодости. К счастью, архивные кадры с актрисой доступны интернет-пользователям. Увидев их, большинство зрителей ахнут от удивления: такой эффектной красоткой, способной покорить любого мужчину, Галину Константиновну мало кто помнит.