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Откроете рот от изумления: девушку Данилы Багрова годы не пощадили

25 июля 2023 10:45
Откроете рот от изумления: девушку Данилы Багрова годы не пощадили

Узнать ее в новых ролях будет непросто.

В культовом фильме «Брат» у главного героя завязываются отношения с женщиной по имени Светлана, которая спасает его от преследующих его бандитов. Эту роль исполнила актриса Светлана Письмиченко.

Балабанов специально писал эту героиню, чтобы ее сыграла Светлана. Даже имя он ей дал такое же. Балабанов лично позвонил Письмиченко и предложил ей сниматься, хотя сразу предупредил, что денег нет. Отказаться от специально созданной для нее роли женщина не смогла. Она даже научилась самостоятельно водить трамвай.

К сожалению, после съемок в «Брате» карьера актрисы в кино не задалась. Она получила много эпизодов в сериалах и фильмах, но исполнить более заметную роль, чем в «Брате», так и не смогла. Зато на сцене театра Ленсовета Письмиченко исполнила множество ярких ролей. Кроме того, она работала над озвучкой мультфильмов — именно ее голосом разговаривает Нюша из «Смешариков».

Годы не пощадили актрису. Если в «Брате» Свету принимали за маму главного героя, то теперь она больше походит на его бабушку.

Откроете рот от изумления: девушку Данилы Багрова годы не пощадили
Фото: Кадры из фильма «Брат» (1997), кадр из сериала «Эксперимент»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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