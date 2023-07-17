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Открестившийся от Митяева сын вырос поразительно похожим на отца: дело не только во внешности

17 июля 2023 19:45
Открестившийся от Митяева сын вырос поразительно похожим на отца: дело не только во внешности

Такие гены утаить не получилось.

Лицо музыканта Филиппа Августа может показаться знакомым, и не зря, ведь он сын известного исполнителя Олега Митяева. Парень не стал строить карьеру под именем отца и выбрал собственный путь.

Несмотря на то, что внешне Филипп вырос почти копией своего отца, музыкальные вкусы их всегда сильно отличались. Парень не захотел становиться бардом, а выбрал другое музыкальное направление — рок.

Писать музыку Филипп начал еще в 14 лет, тогда же он начал учиться играть на шотландской волынке. Сегодня он фронтмен группы «СтимфониЯ», постоянный гость крупных рок-фестивалей. В 2018 году он организовал благотворительный рок-концерт в поддержку талантливых детей со всего мира.

Нести за собой груз славы отца парень не захотел и сменил известную фамилию на Август. Но от фамильного сходства избавиться не так просто, ведь лицом, и голосом парень необычайно похож на отца.

Фото: Legion-Media, видео YouTube «СтимфониЯ и Филипп Август»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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