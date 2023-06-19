Открестился от «Возвращения Мухтара» из солидарности: куда пропал кинолог Жаров

Александр Волков стал звездой благодаря нашумевшему сериалу «Возвращение Мухтара», где он сыграл кинолога Жарова. Однако эта работа принесла актеру не только оглушительную популярность, но и разочарование.

Партнером Волкова по съемочной площадке стал пес по кличке Вакс фон Вайсрусланд Киршенталь или попросту Васька. Поначалу Александр боялся сниматься с четвероногим товарищем, ведь артист никогда не имел дела с собаками. Но со временем Волков и Вася стали настоящими друзьями и практически сроднились. Актер признавался, что пес стал его частью.

Но однажды продюсеры приняли решение поменять собаку на овчарку помоложе, с чем Александр был категорически не согласен. Из солидарности он покинул проект вслед за Васькой.

Сегодня Волков продолжает сниматься в кино и играть в театре. Его можно увидеть в картинах «Стенограмма судьбы», «Смешная жизнь», «Пес Рыжий» и в других. Для большинства зрителей Александр так и остался кинологом Жаровым, но артиста это ничуть не смущает. Волков уверен, что однажды он сыграет главную роль в голливудском блокбастере.