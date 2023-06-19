Открестился от «Возвращения Мухтара» из солидарности: куда пропал кинолог Жаров
Не стерпел выходки продюсеров.
Александр Волков стал звездой благодаря нашумевшему сериалу «Возвращение Мухтара», где он сыграл кинолога Жарова. Однако эта работа принесла актеру не только оглушительную популярность, но и разочарование.
Партнером Волкова по съемочной площадке стал пес по кличке Вакс фон Вайсрусланд Киршенталь или попросту Васька. Поначалу Александр боялся сниматься с четвероногим товарищем, ведь артист никогда не имел дела с собаками. Но со временем Волков и Вася стали настоящими друзьями и практически сроднились. Актер признавался, что пес стал его частью.
Но однажды продюсеры приняли решение поменять собаку на овчарку помоложе, с чем Александр был категорически не согласен. Из солидарности он покинул проект вслед за Васькой.
Сегодня Волков продолжает сниматься в кино и играть в театре. Его можно увидеть в картинах «Стенограмма судьбы», «Смешная жизнь», «Пес Рыжий» и в других. Для большинства зрителей Александр так и остался кинологом Жаровым, но артиста это ничуть не смущает. Волков уверен, что однажды он сыграет главную роль в голливудском блокбастере.