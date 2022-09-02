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Открестился от российского шоу-бизнеса: Шуфутинский огорошил признанием

2 сентября 2022 16:30
Открестился от российского шоу-бизнеса: Шуфутинский огорошил признанием

Музыкант не дорожит своей популярностью.

Михаил Шуфутинский не из тех музыкантов, которые не упускают любую возможность, чтобы заявить о себе на всю страну. Исполнитель крайне редко выходит в свет, его имя не фигурирует в громких скандалах, а личная жизнь не обсуждается на каждом углу.

Оказалось, что это сознательный выбор шансонье, который принял для себя важное решение. В рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» исполнитель огорошил публику откровенным признанием, в котором открестился от российского шоу-бизнеса.

«Я не в шоу-бизнесе. Я стою немножко особняком», — заявил Шуфутинский. При этом он посчитал нужным уточнить, что занимается творчеством и выходит на сцену не для того, чтобы быть знаменитым. Сольная карьера помогает артисту прокормить себя и свою семью, а популярность оказалась лишь неприятным побочным эффектом деятельности исполнителя.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Алена, блин!»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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