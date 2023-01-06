Открестился от России: не поверите, куда пропал Артемон из «Приключений Буратино»

Детский фильм «Приключения Буратино» вышел в 1975 году. После премьеры маленькие артисты проснулись знаменитыми, и многие прочили им головокружительный успех в кино. Но не все из них решили продолжить актерскую карьеру. Литовец Томас Аугустинас, сыгравший верного пуделя Артемона, после «Приключений Буратино» больше нигде не снимался. А в середине 80-х он вообще покинул родину и перебрался за океан.

На съемках легендарной сказки Артемон запомнился как мальчик с джентльменскими манерами. Каждый день он просил у дедушки деньги и покупал на них цветы для Мальвины. Видимо, Томаса покорила очаровательная Татьяна Проценко. Для Аугустинаса эти съемки стали первым и последним киноопытом.

Семья Томаса эмигрировала в Канаду в 1985 году. Здесь он отучился в бизнес-школе и связал свою карьеру с предпринимательством. В 90-е года Аугустинас представлял разные иностранные фирмы. Бывший актер уже давно забыл русский язык, и с Россией его уже ничего не связывает. Сегодня 55-летний Томас Аугустинас — успешный канадский бизнесмен.