Открестился от отца, но передумал: гляньте, каким стал сын Шварценеггера (фото)

Патрик Шварценеггер из тех звездных наследников, кто не прочь показать свой непростой характер. Сын Железного Арни изрядно потрепал нервы отцу, когда тот разводился с его матерью Марией Шрайвер.

Расставание родителей стало большим потрясением для Патрика. На фоне переживаний он решил откреститься от отца, на которого затаил обиду. Сын актера поспешил взять фамилию матери. Впрочем, менять документы он не стал, а ограничился тем, что изменил данные в социальных сетях.

Любопытно, что довольно скоро Патрик одумался и вернул фамилию звездного родителя. По всей видимости, он понял, что так будет лучше для развития его карьеры в Голливуде. Как бы там ни было, добиться известности отпрыску Железного Арни пока так и не удалось.

Многие и вовсе уверены, что все усилия Патрика будут напрасны. Все потому, что у него нет ничего общего со звездой боевиков. В отличие от Шварценеггера, его сын не отличается накачанным телом и совсем не производит впечатление секс-символа.