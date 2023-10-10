Открестились даже фанаты: Александрова из любимицы публики превратилась в ненавистную актрису

Не даром говорят, что от любви до ненависти один шаг. Марина Александрова добилась немалых высот, но тем больнее актрисе падать. Новый проект с ее участием разочаровал даже преданных поклонников.

На одной из медиаплатформ состоялась премьера исторической ленты «Екатерина. Фавориты». В нем у звезды главная роль. Артистка рискует горько пожалеть о съемках в проекте Дмитрия Петруни. Воплотив Екатерину II, она совершила большую ошибку и перестала быть любимицей публики.

Зрители в пух и прах разнесли новый сезон сериала и осудили Александрову за то, что она согласилась сыграть императрицу.