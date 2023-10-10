Открестились даже фанаты: Александрова из любимицы публики превратилась в ненавистную актрису
Звезда допустила большую ошибку.
Не даром говорят, что от любви до ненависти один шаг. Марина Александрова добилась немалых высот, но тем больнее актрисе падать. Новый проект с ее участием разочаровал даже преданных поклонников.
На одной из медиаплатформ состоялась премьера исторической ленты «Екатерина. Фавориты». В нем у звезды главная роль. Артистка рискует горько пожалеть о съемках в проекте Дмитрия Петруни. Воплотив Екатерину II, она совершила большую ошибку и перестала быть любимицей публики.
Зрители в пух и прах разнесли новый сезон сериала и осудили Александрову за то, что она согласилась сыграть императрицу.
«На мой взгляд, ловить нечего. Можно порадоваться за красивую картинку, яркую, насыщенную, но на этом все», «Мало достоверности. Придумали свой сюжет. Историческим кино не назовешь», «Екатерина — женщина с очень, очень низкой социальной ответственностью. Мужиков у нее было, как на собаке блох. Не надо ее ставить в пример жителям нашей страны», — возмущаются в Сети.