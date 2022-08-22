«Отключите ей микрофон!»: такого поступка от Загитовой не ожидал никто

Алина Загитова выставила себя на посмешище перед публикой. Фигуристка засветилась в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». После завершения мероприятия звезда решила обратиться к зрителям, но попала впросак.

Впоследствии в Сеть слили отрывок, в котором олимпийская чемпионка произносит следующие слова: «Надеюсь, что всем вам понравилась сегодняшняя сказка. Мы старались сделать ее сказочной для вас. Но без вас не было бы такой сказки, как сейчас».

Интернет-пользователи подняли на смех спортсменку, которая и раньше не отличалась красноречием. После того, как Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период», многие принялись травить ее в Сети за непрофессионализм и неумение грамотно излагать свои мысли. В результате фигуристка начала брать уроки ораторского мастерства, которые, судя по всему, не принесли результата.