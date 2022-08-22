«Отключите ей микрофон!»: такого поступка от Загитовой не ожидал никто
Позор знаменитости скрыть не удалось.
Алина Загитова выставила себя на посмешище перед публикой. Фигуристка засветилась в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». После завершения мероприятия звезда решила обратиться к зрителям, но попала впросак.
Впоследствии в Сеть слили отрывок, в котором олимпийская чемпионка произносит следующие слова: «Надеюсь, что всем вам понравилась сегодняшняя сказка. Мы старались сделать ее сказочной для вас. Но без вас не было бы такой сказки, как сейчас».
Интернет-пользователи подняли на смех спортсменку, которая и раньше не отличалась красноречием. После того, как Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период», многие принялись травить ее в Сети за непрофессионализм и неумение грамотно излагать свои мысли. В результате фигуристка начала брать уроки ораторского мастерства, которые, судя по всему, не принесли результата.
«Господи, отключите ей микрофон. Ей противопоказано говорить», «У Алины проблемы с речью никуда не делись, но она упорно берет микрофон», «Почему до сих пор такой скудный словарный запас? Она же вроде учится», — гласят комментарии в Сети.