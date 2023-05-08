Откладывал чаевые на собственные похороны: участь звезды «Офицеров» обескуражит любого

Карьерный успех актера зависит не только от его таланта, привлекательности и харизмы. Порой именно любовь преданных почитателей помогает артистам пережить лишения и трудности.

В этом убедился и Борис Гитин. Он появился в культовых советских картинах, благодаря чему у его таланта появились ценители. Зрители могли видеть артиста в военной драме «Офицеры», а также в комедиях «Женатый холостяк» и «Мы из джаза». Яркая внешность и широкая улыбка стали отличительными особенностями актера. Но в 90-е годы он пропал с больших экранов.

Как и многие его коллеги, Борис стал искать подработку. И в этом ему очень помог преданный поклонник. Когда-то известный мужчина стал обычным швейцаром в отеле «Метрополь». Каждый день он с улыбкой встречал гостей и был со всеми очень дружелюбен. Зарплату артист отдавал жене и детям, а чаевые откладывал на свои похороны. Эти сбережения родственникам Гитина пришлось использовать в 2011 году.