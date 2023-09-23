Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз

Для иностранцев загадкой остается не только русская душа, но и русская кухня. Весь мир готов с удовольствием уплетать блины с красной икрой, но другие блюда часто вызывают на Западе только недоумение. Такое не решатся есть даже в качестве закуски.

Жителям других стран сложно понять, как в России могут уплетать это блюдо за обе щеки. Речь идет о том, что издревле подают к столу, особенно при употреблении алкоголя. О холодце. Это кушанье, одно из самых популярных на Руси с древних времен, считают наиболее отвратительным из всех наших закусок. Об этом рассказывает «Экспресс газета».

Для иностранцев желе может быть только сладким — с ягодами и фруктами. Как можно приготовить десерт из мяса и бульона, не укладывается у американцев в голове. А увидев, из чего варится тот самый бульон, они не задумываясь выбросят блюдо в унитаз. Свиные копыта и уши на Западе за еду вообще не считают.