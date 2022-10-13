Отказывался от всех ролей и денег: ради чего Мягков обрек себя на печальную участь
Актер мог сняться в еще большем количестве известных фильмов.
За годы своей карьеры Андрей Мягков подарил зрителям множество прекрасных образов. Обаятельный Женя Лукашин из «Иронии судьбы», эмоциональный Новосельцев из «Служебного романа», отчаявшийся Карандышев из «Жестокого романса» — актер всегда талантливо перевоплощался в своих героев. Но поклонники могли видеть на экране Мягкова даже чаще, если бы он не отказывался от ролей и денег. А причиной этому оказалась семья.
Свою будущую супругу Анастасию Вознесенскую Андрей встретил еще в Школе-студии МХАТ. Молодая актриса считалась очень перспективной, поэтому без труда после выпуска получила место в «Современнике». Но Вознесенская настояла, что она не согласится на работу, если вместе с ней в труппу не придет ставший ее мужем Мягков. На актера не возлагали больших надежд, но требованиям Анастасии уступили. Следующие несколько лет Андрея знали только как «мужа Вознесенской». А затем все изменилось: актер стал известен благодаря фильмам Рязанова, а его супруге ролей предлагали все меньше.
Теперь условия о работе выдвигал Мягков. Он принимал предложение о съемках, только если персонажа в ленте найдут и для Анастасии. Эльдар Рязанов пошел навстречу актеру в фильме «Гараж», а вот режиссер Андрей Коренев отказался устраивать пробы для Вознесенской в фильм «Большая перемена». Мягкову же он был готов отдать главную роль, но актер был непоколебим.