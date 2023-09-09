Отказывались брать в пионеры: вы точно не знали этот постыдный факт из биографии Хабенского

Во времена СССР каждый школьник мечтал вступить в пионерскую организацию, повязать красный галстук и пойти гордым строем рядом со сверстниками. Однако хулиганов и дебоширов могли и не удостоить такой чести. Константин Хабенский был принят в пионеры не с первого раза, но мальчик добился своего благодаря настойчивости.

В детстве знаменитый актер отпустил длинные волосы — неформальный вид паренька вызывал осуждение педагогов. Тогда Хабенский решился на отчаянный шаг: недолго думая, он схватил канцелярские ножницы и криво отрезал себе ненавистную челку. Со второй попытки нерадивый школяр все-таки стал пионером.

Твердому решению пополнить ряды ленинцев предшествовал неприятный эпизод. Однажды в школе еще октябренку плюнул в лицо старший мальчик. В тот момент юный Костя Хабенский понял, что обязан стать пионером, чтобы больше не подвергаться подобным нападкам.