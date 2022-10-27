Отказывается выступать после страшной трагедии: куда пропал главный колдун СССР

Еще три десятилетия назад сложно было найти зрителя, который не знал бы имени Амаяка Акопяна. Иллюзионист и артист цирка играл роли фокусников в кино, вел «Спокойной ночи, малыши!» и считался главным колдуном СССР. Первый раз магическую роль он получил еще в 1974 году в фильме «Большой аттракцион».

Но в 2008 году Акопян пропал с экранов: перестал сниматься и принимать участие в ток-шоу. Сначала он выступал с собственными спектаклями, но затем пришлось сделать паузу в карьере. Оказалось, что страшная трагедия изменила его жизнь. Два года назад Амаяк потерял мать.

Лия Ивановна была ассистенткой мужа, фокусника-манипулятора, а после его смерти в 2005 году занималась оперным пением. Утрата матери сильно сказалась на Акопяне, ведь они были очень близки. Он потерял почву под ногами, а его супруге пришлось прятать дома те предметы, которыми он мог нанести себе вред. Пока фокусник не может представить себе, как выйдет на сцену и начнет шутить и развлекать зрителей.