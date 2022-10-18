Отказывается сниматься не просто так: куда пропала медсестра Ирина из сериала «Солдаты»

В фильмографии актрисы Ольги Фадеевой три десятка работ в кино, но для большинства поклонников она остается медсестрой Ириной из сериала «Солдаты». Несмотря на оглушительный успех и привлекательную внешность, артистка вдруг покинула большие экраны, чем немало расстроила своих фанатов.

Знаменитость не стала скрывать причину, по которой долгое время отказывалась от предложений режиссеров, в которых никогда не испытывала недостатка. Оказалось, что актриса прекрасно знает, как вместо радости испытывать разочарование, получая приглашение в новый проект.

«Мое исчезновение связано с низким качеством сценариев», — цитирует Фадееву портал «Новый очаг ». Звезда призналась, что не готова сниматься в низкосортных фильмах, поскольку ей крайне важно не только зарабатывать деньги, но развиваться в своей профессии.