Отказывается от участия в шоу не просто так: Сергей Лазарев раскрыл все карты

Сергей Лазарев долгие годы регулярно принимал участие в различных телевизионных проектах. Он был героем «Танцев на льду», «Цирка со звездами», а также других конкурсов. Однако в последнее время артист оказывается на подобных шоу преимущественно в качестве члена жюри. И этому есть простое объяснение.

По словам музыканта, каждое подобное шоу приводит к серьезным травмам. Лазарев всегда старается одержать победу, поэтому не жалеет ни сил, ни своего здоровья для достижения результата.

«Все, что смотрится по телевизору ярко, красочно, легко, представляет собой огромный труд, нервы и почти всегда травмы», — рассказывает певец порталу «7 дней ».

При этом артист отмечает, что рад, когда продюсеры предлагают ему роль члена жюри. Музыканту доставляет большое удовольствие оценивать выступления своих коллег, но травмироваться на сцене он больше не готов.