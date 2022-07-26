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Киноафиша Статьи Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену

Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену

26 июля 2022 14:45
Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену

Певица тайно записала совместную песню с Элтоном Джоном.

40-летняя Бритни Спирс готовит громкое возвращение на сцену. В прошлом году она, наконец, избавилась от опекунства после череды громких скандалов. Певица заявляла, что ее отец установил для нее строгие правила, среди которых был отказ от карьеры, невозможность выйти замуж или завести детей. В прошлом году она заявила, что больше не выйдет на сцену, пока вновь не станет свободной. Но и после снятия опеки Бритни не спешила возобновлять работу.

В середине июля Спирс исполнила для подписчиков в соцсетях свой громкий хит из прошлого Baby One More Time, отметив, что уже давно не пела для поклонников. А теперь стало известно, что певица тайно сотрудничает с известным артистом Элтоном Джоном. Издание Page Six сообщило, что звезды перепели дуэтом сингл Элтона 1971 года под названием Tiny Dancer. Спирс и Джон уже записали совместную версию хита в студии. По данным инсайдеров, певец сам обратился к Бритни с этой идеей. А она является большой поклонницей творчества музыканта и просто не смогла ему отказать.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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