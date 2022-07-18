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Киноафиша Статьи Отказался сниматься с Ханде Эрчел: выходку Керема Бюрсина предали огласке

Отказался сниматься с Ханде Эрчел: выходку Керема Бюрсина предали огласке

18 июля 2022 18:02
Отказался сниматься с Ханде Эрчел: выходку Керема Бюрсина предали огласке

Артист неприятно удивил своих поклонников.

Керем Бюрсин отказался сниматься в холодной воде во время работы над сериалом «Постучись в мою дверь». В романтичной сцене актера заменил дублер.

Прославленный сериал уже давно полюбился поклонникам романтичных телешоу. Фанаты не раз признавались, что с большим восторгом пересматривают любимые эпизоды. Но, как оказалось, далеко не всегда создатели были честны со своими зрителями.

Например, в одной из самых трогательных сцен сериала, когда герои поехали на конференцию, а после вдвоем купались в море на закате, в кадре зрители увидели не Бюрсина и Эрчел. Как пишет портал Elle Girl, для турецкого актера вода оказалась чересчур холодной, поэтому он вынудил заменить себя на дублера.

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Эрчел же не испугалась низких температур и профессионально исполнила свою роль, чем удивила не только продюсеров, но и многочисленных фанатов.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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