Отказался от знаменитой фамилии: в этом актере внука Александра Кайдановского не узнать

Александр Кайдановский несколько лет был женат на актрисе Евгении Симоновой. В их браке родилась дочь Зоя, которая пошла по стопам родителей и стала сниматься в кино. Ее сын продолжил дело своих родственников и тоже выбрал актерский путь.

Алексею Славкину в прошлом году исполнилось 23 года. На его счету уже несколько киноработ: «Взрослые дочери», «Куприн. Впотьмах», «Френдзона». В свободное время внук именитых актеров читает рэп. Алексей не стал брать фамилию деда, видимо, чтобы не привлекать к себе внимание и избежать сравнений.

Славкин хоть и не похож на Кайдановского, но может похвастаться не менее впечатляющими данными. У него аристократическая внешность, утонченные черты лица и глубокий взгляд. Алексей мог бы сделать потрясающую модельную карьеру, если бы не выбрал актерство.

Роман между Кайдановским и Симоновой закрутился на съемках картины «Последняя экспедиция». Затем последовал брак, который оказался недолговечным. Сегодня Евгения Павловна активно поддерживает внука в его начинаниях и признает, что перед ним большая ответственность — не запятнать фамилию.