Отказался от всех наград: Киркоров принял судьбоносное решение

Филипп Киркоров оказался на удивление суеверным человеком. Артист показал себя с неожиданной стороны и выступил с любопытным признанием.

За годы нахождения на отечественной эстраде музыкант получил массу самых разных наград. Например, он установил рекорд по количеству полученных премий в «Золотом граммофоне» — их у него 23. Однако больше поп-король на победы не претендует.

Экс-супруг Аллы Пугачевой принял важное решение: отныне он не участвует ни в каких музыкальных состязаниях. Такой выбор певец сделал, чтобы дать дорогу молодым исполнителям. К тому же он уточнил, что никогда не считал свои призы.

«Как только посчитаешь, сразу все закончится», — поделился Филипп Бедросович суеверием во время пресс-завтрака от «Русского радио».

К слову, именно Киркоров станет ведущим «Золотого граммофона» в этом году. Его соведущим будет Митя Хрусталев.