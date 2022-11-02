Отказался от советских зрителей: за что на Адриано Челентано ополчились в СССР

В 1964 году на экраны вышла картина «Они шли на Восток». Лента была создана совместными съемочными группами СССР и Италии. Над фильмом работали два режиссера — Джузеппе Де Сантис и Дмитрий Васильев. А ведущие роли поделили между собой артисты двух стран Артур Кеннеди, Жанна Прохоренко, Питер Фальк, Татьяна Самойлова и Андреа Чекки. Оказывается, что в картине мог появиться и Адриано Челентано, который даже успешно прошел пробы. Но в последний момент итальянский артист отказался от шанса появиться перед советскими зрителями.

Сам Челентано пояснил, что он только женился на Клаудии Мори и не хотел оставлять молодую супругу одну. Однако была и другая причина — актер много лет страдал от сильнейшей аэрофобии. Для него было настоящей проблемой сесть в самолет. Поэтому Челентано снимался лишь в тех странах, куда он мог добраться на поезде. За такое поведение на актера даже ополчились фанаты в СССР. Однако позже зрители признали, что и без его участия фильм получился достойным.