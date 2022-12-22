﻿Отказался от «советских цацек»: вот почему Смехов не принял звание «Народного артиста»

82-летний Вениамин Смехов, несмотря на возраст, до сих пор снимается в кино и изредка появляется на театральной сцене. Несмотря на все его заслуги перед отечественной культурой, никаких статусов у него нет — ни народного, ни заслуженного артиста. Оказалось, что Смехов мог получить звание, но сам неоднократно отвергал это предложение.

По словам звезды, в его карьере был момент, когда в Театре на Таганке он вместе с другими актерами должен был получить соответствующий статус. Но тогда вопрос был закрыт по политическим причинам. А после ухода режиссера Юрия Любимова к нему уже не возвращались. Уже в зрелом возрасте Смехов снова мог стать народным артистом, его вынуждали даже согласиться. Однако коллеги предложили отказаться от использования званий.

«Ульянов и Лавров заявили: „Давайте от этих советских цацек откажемся“. И мне это понравилось», — признавался актер в интервью «Комсомольской правде».

Последняя попытка признать Смехова народным артистом была принята 12 лет назад к его юбилею. Однако актер привел в пример Пушкина и Высоцкого, которым все награды и титулы были присвоены уже после смерти. По его словам, при жизни ему подобной славы не надо.