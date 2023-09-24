Отказался от роли, но озвучил: ахнете, чьим голосом в «Гардемаринах» говорит Жигунов

После премьеры фильма «Гардемарины, вперед!» исполнители главных ролей обрели невероятную популярность среди советских зрительниц. Поклонниц с ума свели молодые Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян. Эти образы обеспечили актерам взлет карьеры. И мало кто догадывался, что один из гардемаринов даже не смог озвучить своего героя.

Когда Светлана Дружинина приступала к съемкам, то хотела, чтобы Александра Белова сыграл Олег Меньшиков. Однако тот отвергнул ее предложение. Роль досталась Жигунову, однако по стечению обстоятельств голос его персонажу подарил в итоге именно Меньшиков.

В тот период актер получил травму на съемочной площадке и был госпитализирован, поэтому на озвучке его пришлось заменять. И на этот раз звезда «Покровских ворот» не нашел причин для отказа. Впрочем, Жигунов не остался в обиде и даже лично поблагодарил коллегу, посчитав его дубляж невероятно талантливым. А все проникновенные песенные партии Белова исполнил Харатьян.