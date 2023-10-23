Отказался от приемной матери и уехал в США: каким вырос неродной сын Овсиенко

Татьяна Овсиенко никогда не скрывала, что мечтает быть матерью. В течение нескольких лет певица со своим мужем Дмитрием Дубовицким пытались стать родителями, но со временем выяснилось, что артистка не сможет забеременеть из-за проблем со здоровьем.

Но Овсиенко не отказалась от своей мечты. А однажды выступала на благотворительном концерте в детском доме, где познакомилась с мальчиком Игорем, от которого родители отказались из-за порока сердца. Певица не смогла пройти мимо его истории и взяла ребенка в свою семью.

Овсиенко вкладывала все силы в мальчика, окружила его заботой и вниманием. Но брак певицы не выдержал этих испытаний, и супруги развелись. А после расставания Игорь остался жить с мамой в Москве, тогда как отец уехал в США.

Во временем же сын решил, что больше не хочет оставаться в России, и переехал к отцу в Америку. А общение с Овсиенко становилось все хуже и хуже, но все же им удалось сохранить связь. Сегодня Игорь живет в США, уже сам стал отцом и построил успешную карьеру. Он поддерживает общение с родителями и даже не пытается разыскивать биологических отца и мать, ведь уверен, что семья у него уже есть.