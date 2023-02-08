Отказался от очков и располнел: не поверите, что стало с Тедом Ньютоном из «Бетховена»

Когда Кристофер Кастиль засветился в фильме «Бетховен» в роли Теда Ньютона, ему было всего 11 лет. После премьеры картины юный актер проснулся знаменитым, но стать настоящей звездой ему так и не удалось.

Кастиль не пожелал связывать свою жизнь с актерской профессией. Снявшись еще в ряде проектов и озвучив одного из героев мультфильма «Эй, Арнольд!», Кристофер завершил свою карьеру.

Впоследствии он получил степень магистра в Университете Биола в Калифорнии и начал преподавать историю. Кастиль уверяет, что не ошибся с выбором дела всей жизни. От общения со студентами он получает истинное удовольствие, чего нельзя было сказать о его нахождении на съемочной площадке.

Что же касается внешности 42-летнего Кастиля, то за прошедшие годы она кардинально изменилась. Бывший актер отказался от очков и заметно располнел.