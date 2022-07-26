Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет

Керем Бюрсин намерен переехать из Турции в Испанию. Артист уже выбрал для себя дом в средиземноморской стране.

Последние месяцы звезда сериала «Постучись в мою дверь» все реже появляется у себя на родине в Турции. Артист старается как можно чаще приезжать в Испанию, где успел завести новых друзей и коллег. Как оказалось, Бюрсин даже рассматривает возможность переезда в эту страну и выбрал для себя там дом.

Как пишет портал Torresette , подтверждают факт переезда и уроки испанского, которые берет Бюрсин. По словам актера, он не так давно начал учить новый язык и регулярно занимается с преподавателем. При этом артист после финала проекта «Постучись в мою дверь» так и не заключил ни одного контракта на съемки в Турции. Как теперь уверены поклонники, артист просто не хочет привязывать себя к родной стране.

Сам Бюрсин пока не комментирует эти слухи. Как предполагают пользователи Сети, причиной для таких резких перемен может быть разрыв с Ханде Эрчел. Вероятно, актер до сих пор сильно переживает по поводу их расставания, поэтому и решил покинуть места, напоминающие об экс-избраннице.