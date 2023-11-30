Отказался от Голливуда ради «Универа»: таким здоровяка Гену вы не помните (фото)

Андрея Свиридова прославила роль охранника Гены из сериала «Универ». Высокому и массивному актеру то и дело в кино доставались образы телохранителей или бандитов. Однако мало кто догадывается, что у него были все шансы построить звездную карьеру в Голливуде, но он сам отказался от этой возможности.

В молодости Свиридов профессионально занимался баскетболом. Талантливого спортсмена заметили в Америке — пригласили учиться в местный университет и играть за известную команду. На фото с тех времен сложно узнать в красавце-брюнете будущего «бугая» Гену.

Судьбу Свиридова изменила травма, которую он получил в возрасте 25 лет. Тогда он перебрался в Лос-Анджелес с твердым намерением покорить Голливуд. И поначалу у него все получалось: он работал телохранителем у звезд, снимался в клипах Энрике Иглесиаса, общался на вечеринках со своим кумиром Дольфом Лундгреном.

Андрей Краско, познакомившись с амбициозным начинающим актером, посоветовал ему вернуться в Россию, чтобы играть характерных персонажей — вышибал и охранников. Такая перспектива Свиридова не напугала, и вскоре он уже снимался в «Универе».