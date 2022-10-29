Отказался от фамилии отца: сын Королевой ошарашил смелым решением

Он хочет строить свою карьеру без оглядки на звездных родителей.

Сыну Наташи Королевой от Сергея Грушко Архипу уже 20 лет – и он мечтает стать известным певцом. При рождении мальчик носил фамилию Порывай, однако спустя время ее сменили на Глушко. Но и папина фамилия перестала устраивать амбициозного юношу.

Архип взял псевдоним Грек, под которым выпустил свою первую песню «Бутылка вина».

Неизвестно, с чем связан выбор псевдонима, но ясно одно – Архип мечтает быть самостоятельной творческой единицей и не ассоциироваться с родителями.

Правда, молодой человек не совсем последователен в своих поступках: в 2022 году Архип Грек выпустил совместный трек «Дельфин и русалка» вместе со своей мамой. Презентовали песню на YouTube-канале Наташи Королевой. Очередная версия старого хита особой популярности не возымела.