Отказался от Дианы не просто так: пикантный секрет связи с Карлом III раскрыла жена

Король Великобритании Карл III счастлив с Камиллой Паркер-Боулз — этот брак стал для него вторым. Прежде монарх был женат на принцессе Диане, которую никогда не любил. В свое время эта история наделала немало шума. Обсуждается она и до сих пор, на что есть свои причины.

Многие британцы и поклонники королевской семьи все еще ищут ответ на вопрос, почему же сын Елизаветы II отказался от Леди Ди, которая закрывала глаза на его интрижку с Камиллой, пытаясь до последнего сохранить этот брак. Все старания народной принцессы были напрасными: она так и не сумела завоевать сердце собственного мужа. Развод оказался неминуем, после чего Карл III, наконец, женился на любимой женщине.

Камилла же предала огласке свой интимный секрет, который и помогает ей сохранить столь близкую связь с супругом. «Каждый вечер мы выделяем 10 минут на то, чтобы за чашкой чая обсудить, как прошел наш день. Именно этот ритуал и сближает нас», — цитирует королеву-консорта портал Express .