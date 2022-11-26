Отказался от денег эпатажного отца: как вынужден жить приемный сын Сергея Зверева

Много лет назад стилист и шоумен Сергей Зверев сделал доброе дело и усыновил мальчика из Иркутского детдома, которого также назвали Сережей. Маленький Сережа сопровождал отца на светских раутах, они вместе снимались в телепрограммах. Растить ребенка помогала мать Сергея Зверева, Валентина Тимофеевна.

Но с годами сын отдалился от Зверева.

Сережа нашел свою биологическую маму и переехал из Москвы в Коломну – подальше от звездной жизни. Образования Зверев-младший так и не получил, поэтому занимается низкоквалифицированной работой.

Звездный отец не принял супругу своего сына. Второй официальной женой Сергея стала женщина с криминальным прошлым, лишенная родительских прав на своих двоих детей.

Одно время Зверев-младший требовал от звезды купить ему квартиру в Коломне и угрожал судом, однако позже отказался от этой идеи. Сейчас сын Сергея Зверева живет обычной жизнью.