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Отказали в обслуживании: Манижа столкнулась с дискриминацией в Европе

31 июля 2022 09:55
Отказали в обслуживании: Манижа столкнулась с дискриминацией в Европе

Певица раскрыла правду об отношении к русским женщинам.

Исполнительница хита «Russian Woman» до последнего не верила слухам о том, что заграницей плохо относятся к русским. Но после того, как она сама побывала в Италии, ее мнение изменилось. Манижа призналась, что лично столкнулась с негативом со стороны европейцев.

30-летняя артистка рассказала, что, увидев ее российское гражданство, работники аэропорта на глазах меняли отношение к ней. Однако Манижа больше переживала не за себя, а свою маму, которую мучают сильные боли в ногах. На просьбу посадить пожилую женщину в бизнес-зал, ей было отказано.

«Ей отказали в обслуживании, потому что у нее российский паспорт», – посетовала певица во время беседы с Ксенией Собчак.

Особенно обиден был тот факт, что Манижа приобрела маме билет в бизнес-класс, и та имела законное право коротать время до посадки в бизнес-зале ожидания.

Интернет-пользователи посочувствовали певице, на чью долю еще в детстве выпало не мало трудностей. «Беспредельная честность и несломляемый дух», «Тот самый случай, когда талант, ум, сила духа, смелость, красота в одном флаконе», «Манижа, конечно, вдохновляет своей женской силой», – написали в комментариях к YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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