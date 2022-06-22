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Киноафиша Статьи Отказалась выносить сор из дворца: Елизавета II подставила Меган Маркл

Отказалась выносить сор из дворца: Елизавета II подставила Меган Маркл

22 июня 2022 16:40
Отказалась выносить сор из дворца: Елизавета II подставила Меган Маркл

Королева приказала засекретить дело о травле персонала со стороны невестки.

В прошлом году откровения бывших помощниц Меган Маркл о жизни во дворце с герцогиней произвели настоящий скандал. Персонал сообщал, что Меган издевалась над подчиненными и позволяла себе оскорбительные комментарии. В прессе герцогиню Сассекскую окрестили моральным абьюзером.

Меган все обвинения отрицала, подчеркивая, что крайне опечалена подобными нападками. Кроме того, источники утверждали, что члены Букингемского дворца знали о неподобающем поведении жены принца Гарри. Королева Елизавета II тут же инициировала кадровое расследование, чтобы отвести от семьи подозрения в игнорировании издевательств над сотрудниками. За год было опрошено несколько бывших работников из состава персонала принца и Меган. Предполагалось, что результаты проверки помогут очистить и репутацию Маркл.

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Но, как сообщает Sunday Times, королева отказалась выносить сор из дворца. По ее решению, итоги расследования, которые должны быть готовы со дня на день, будут засекречены. Таким распоряжением она подставила Меган, ведь теперь дистанцироваться от скандала у нее уже не получится.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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