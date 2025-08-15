Отказалась рожать Петросяну, но стала миллиардершей: спустя годы после развода Степаненко живет между Россией и США — и теперь возвращается на ТВ

Юмористка еще не сказала последнего слова на сцене.

В последние годы Елена Степаненко пропала из эфиров и светской хроники, а коллега-юморист Михаил Вашуков заявил — она «давно живет в США». СМИ мгновенно превратили отъезд в эмиграцию, но все оказалось куда прозаичнее.

Елена Григорьевна действительно часто бывает за океаном — в гостях у Викторины Петросянц, дочери Евгения Петросяна от первого брака. С этой женщиной у нее почти семейные отношения: тридцать лет вместе работали, пережили скандальный развод «по одну сторону баррикад», и после расставания с Петросяном Викторина начала поддерживать именно бывшую мачеху.

Развод на полтора миллиарда

История Степаненко и Петросяна закончилась громко.

В 2018 году 65-летняя Степаненко подала на развод, а юристы ахнули, увидев иск: 1,2 миллиарда рублей совместного имущества. Десять московских квартир, загородный дом в Жаворонках, коллекция антиквариата и даже статуэтка козы за 2500 долларов — юмористы делили все, вплоть до любимых книг.

Процесс тянулся годами. В итоге в 2021-м Елена получила львиную долю активов — больше миллиарда в пересчете на недвижимость. Обиженной и брошенной себя она точно не чувствовала.

Новый Петросян и старые раны

Почти одновременно стало известно, что у 75-летнего Петросяна родился сын, а спустя пару лет — дочь. Событие, которое для Степаненко, по словам близких, было болезненным: в 90-е она хотела ребенка и даже забеременела, но, уступив уговорам мужа, сделала аборт, отложив материнство «до лучших времен» — и так и не стала матерью.

Зато после расставания с мужем публичных скандалов она не устраивала. Похудела со 110 до 68 килограммов, сменила стиль и просто исчезла из публичного пространства.

Американские каникулы и сочинское наследство

После развода Елена несколько лет жила в ритме «работаю, когда хочу». Могла месяцами не появляться в кадре, посвящая время путешествиям и встречам с друзьями.

Летом 2024 года имя Степаненко вновь мелькнуло в новостях: ей досталось наследство от подруги, дизайнера Натальи Маголы, — две квартиры в центре Сочи на 73 миллиона рублей. Родственники пытались оспорить завещание, но суд встал на ее сторону.

Возвращение на экран

В августе 2025-го артистка вернулась в Москву и на съемочную площадку. Уже этой осенью зрители увидят ее в юмористических телепередачах на «России» — не авторских, а сборных концертах, где она и ведущая, и исполнительница новых номеров.

Частных корпоративов в планах нет: график можно позволить себе спокойный, ведь финансовый вопрос давно решен. Форма у Степаненко по-прежнему завидная: с момента развода вес держится на уровне 68 килограммов, косметолог в графике — регулярно.

Сейчас Елена Степаненко — пример того, как можно выйти из громкого развода с капиталом, неожиданными союзниками и чувством собственного достоинства. Да, рядом нет прежнего партнера по сцене, но остались миллиарды, дружба и возможность жить так, как нравится — хоть в Москве, хоть в Майами. И пусть весь мир подождет.

