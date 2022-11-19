Отказалась рожать для себя: как живет Евгения Лоза после расставания с Антоном Батыревым

Евгения Лоза прославилась благодаря участию в таких проектах, как «Герой нашего времени», «Закрытая школа», «Восток-Запад». Сегодня на счету востребованной актрисы около семи десятков ролей в кино и сериалах.

Но в личной жизни 39-летняя Лоза оказалась не так успешна, как в профессии. Евгения Лоза долго скрывала свои романы от любопытных глаз, но все изменилось несколько лет назад. На съемках картины «На качелях судьбы» актриса влюбилась в своего коллегу Антона Батырева.

И в 2019 году пара сыграла свадьбу.

Правда, счастье влюбленных продлилось недолго. Меньше, чем через год совместной жизни, супруги развелись. Евгения Лоза не скрывала, что разрыв дался ей тяжело. Детей она заводить не спешит: Лоза признается, что она не из тех, кто рожает «для себя». Сейчас одинокая актриса сосредоточена на карьере.