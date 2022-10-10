Отказалась повторить судьбу матери: Лада Дэнс не стала молчать о «тайной» дочери

Карьера Лады Дэнс началась с участия в группе «Женсовет». Коллектив был довольно популярен, но в 90-е годы не выдержал конкуренции с другими поп-группами. Дэнс была вынуждена сначала подрабатывать бэк-вокалисткой, а затем подалась в сольные исполнительницы. К ней быстро пришла известность: песни попали в хит-парады, а откровенные образы Лады хорошо гармонировали с провокационной модой того времени. Но в 2000-е певица почти пропала с экранов.

Сейчас 56-летняя исполнительница намерена вновь вернуть внимание поклонников. Она выступает на корпоративах, гастролирует и готовит большой концерт. Ее дети не стали связывать жизнь с музыкой. Сын Илья с детства интересовался живописью и теперь работает архитектором. А дочка Лиза уехала в Лондон. Лада всегда заявляла, что девочка вполне могла бы стать артисткой из-за своей пластичности. Кроме того, дочка Дэнс хорошо играла на гитаре и танцевала. Но Елизавета отказалась повторить судьбу матери. Она настолько избегает публичности, что держит свою жизнь в тайне, не ведет аккаунты в соцсетях и не появляется с Дэнс на светских мероприятиях, пишет «Экспресс газета».