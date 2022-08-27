Отказалась от связи со звездой Голливуда: Волочкова раскрыла все карты

Анастасия Волочкова никогда не испытывала недостатка в мужском внимании. Оказался среди поклонников балерины и известный на весь мир актер Джим Керри.

Со звездой Голливуда прима познакомилась, когда он прилетел в Москву и побывал на спектакле «Жизель». После мероприятия знаменитости гуляли всю ночь, однако продолжения не последовало. На тот момент Волочкова состояла в отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым, а потому и мысли не допускала о романе с Керри.

Но судьба столкнула звезд еще раз. Теперь уже балерина прилетела в США на гастроли. Богатый возлюбленный остался в прошлом, поэтому танцовщица прониклась симпатией к комедийному актеру, который уже был готов пуститься во все тяжкие. По уверению артистки, Керри предложил ей остаться в Штатах, однако она отказалась.