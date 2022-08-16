Отказалась от смены паспорта ради карьеры: Ани Лорак огорошила признанием

Ани Лорак построила успешную музыкальную карьеру, однако мало кто знает, что в свое время певица встала перед непростым выбором , который мог изменить все. И здесь не обошлось без участия известного и влиятельного телеведущего Юрия Николаева.

Именно он предложил знаменитости, которую на самом деле зовут Каролина Куек, выбрать благозвучный псевдоним. Тогда начинающая артистка стала участницей программы «Утренняя звезда», где ее имя попросту перевернули. Так Каролина легко превратилась в Ани Лорак.

Маленькая шалость удалась, однако на кардинальные перемены звезда все же не пошла. Впоследствии она отказалась от смены своей настоящей фамилии в паспорте.