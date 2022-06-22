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Отказалась от пути Заворотнюк: Бузова огорошила признанием

22 июня 2022 13:40
Отказалась от пути Заворотнюк: Бузова огорошила признанием

Певица рассказала об отношении к суррогатному материнству.

36-летняя Ольга Бузова активно планирует материнство. Она удивила подписчиков в соцсетях признанием, что уже готова рожать. Причем идею суррогатного материнства она для себя решительно отметает. По словам Ольги, она абсолютно здорова и в состоянии сама выносить ребенка, поэтому не нуждается в подобных услугах. Бузова поспешила заметить, что не осуждает тех женщин, кто решился на этот способ материнства, однако ей он не подходит.

Таким образом певица отказалась от пути Заворотнюк. Ранее актриса Анастасия Макеева раскрыла, что младшая дочка звезды «Моей прекрасной няни» в браке с Петром Чернышевым появилась на свет именно с помощью суррогатной матери.

Источники уверяли, что Заворотнюк несколько раз прибегала к процедуре ЭКО, но попытки не заканчивались успехом. При этом сплетники предполагали, что именно гормональная терапия для самостоятельной беременности и привела к серьезному заболеванию Заворотнюк. Злокачественное образование в мозге актрисы обнаружилось вскоре после появления на свет ее дочки Милы.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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