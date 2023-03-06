Отказалась от пластики: носу этой актрисы позавидует сам Жерар Депардье (фото)

Кроме обладания театральными навыками и артистизмом каждый актер должен хорошо смотреться в кадре. Но это вовсе не значит, что он обязан подходить под все стандарты красоты, существующие в нашем мире. Например, немногие сегодня назовут Жерара Депардье очень привлекательным мужчиной, но на экране он выглядит отлично.

Та же ситуация и с Иден Эпштейн. Природа наградила ее большим вытянутым носом, но внешность девушки никак от этого не пострадала. Наоборот, именно благодаря этой особенности она запоминается зрителям. Появляясь в кадре, красавица сразу привлекает к себе внимание, а ее голубые глаза буквально околдовывают смотрящих на нее людей.

Возможно, если бы актриса все же решилась на ринопластику, ее образ готической ведьмы навсегда бы пропал, а вместе с ним ее магическое обаяние и шарм.