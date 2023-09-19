Отказалась от пластики и вся скукожилась: на 49-летнюю Марию Голубкину без слез не взглянешь
Артистке пора принимать меры.
Мария Голубкина находится в полном принятии себя. Актрисе не понять расстроенных чувств Любови Успенской, которой не понравился результат очередной пластической операции. Наследница Андрея Миронова решила не подвергать себя риску и выбрала естественное старение.
Обычно народ восхищается подобными женщинами. Большинству не нравится, как выглядят жертвы пластики, которых невозможно отличить друг от друга. Огромные губы, маленькие носы, лишенные живой мимики, натянутые лица и надутые скулы мало кому кажутся привлекательными. Но Голубкина нарвалась на критику. Знаменитости всего 49 лет, но без слез на нее не взглянешь.
Без услуг хирургов и косметологов экс-супруга Николая Фоменко вся скукожилась, что при ее статусе непростительно. Интернет-пользователи под снимком артистки в соцсетях высказали ей всю правду.
«Я за естественную красоту, но вы же звезда», «Неприятно на вас смотреть», — пишут в комментариях.