Отказалась от пластики и вся скукожилась: на 49-летнюю Марию Голубкину без слез не взглянешь

Мария Голубкина находится в полном принятии себя. Актрисе не понять расстроенных чувств Любови Успенской, которой не понравился результат очередной пластической операции. Наследница Андрея Миронова решила не подвергать себя риску и выбрала естественное старение.

Обычно народ восхищается подобными женщинами. Большинству не нравится, как выглядят жертвы пластики, которых невозможно отличить друг от друга. Огромные губы, маленькие носы, лишенные живой мимики, натянутые лица и надутые скулы мало кому кажутся привлекательными. Но Голубкина нарвалась на критику. Знаменитости всего 49 лет, но без слез на нее не взглянешь.

Без услуг хирургов и косметологов экс-супруга Николая Фоменко вся скукожилась, что при ее статусе непростительно. Интернет-пользователи под снимком артистки в соцсетях высказали ей всю правду.