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Киноафиша Статьи Отказалась от пластики и вся скукожилась: на 49-летнюю Марию Голубкину без слез не взглянешь

Отказалась от пластики и вся скукожилась: на 49-летнюю Марию Голубкину без слез не взглянешь

19 сентября 2023 11:45
Отказалась от пластики и вся скукожилась: на 49-летнюю Марию Голубкину без слез не взглянешь

Артистке пора принимать меры.

Мария Голубкина находится в полном принятии себя. Актрисе не понять расстроенных чувств Любови Успенской, которой не понравился результат очередной пластической операции. Наследница Андрея Миронова решила не подвергать себя риску и выбрала естественное старение.

Обычно народ восхищается подобными женщинами. Большинству не нравится, как выглядят жертвы пластики, которых невозможно отличить друг от друга. Огромные губы, маленькие носы, лишенные живой мимики, натянутые лица и надутые скулы мало кому кажутся привлекательными. Но Голубкина нарвалась на критику. Знаменитости всего 49 лет, но без слез на нее не взглянешь.

Без услуг хирургов и косметологов экс-супруга Николая Фоменко вся скукожилась, что при ее статусе непростительно. Интернет-пользователи под снимком артистки в соцсетях высказали ей всю правду.

Отказалась от пластики и вся скукожилась: на 49-летнюю Марию Голубкину без слез не взглянешь

«Я за естественную красоту, но вы же звезда», «Неприятно на вас смотреть», — пишут в комментариях.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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