Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Отказалась от КВН: раскрыто, куда пропала «жена» Маслякова

Отказалась от КВН: раскрыто, куда пропала «жена» Маслякова

2 июля 2022 11:17
Отказалась от КВН: раскрыто, куда пропала «жена» Маслякова

Ведущий не смог ее вернуть.

В 60-е годы вся страна поздравляла Александра Маслякова со свадьбой, вот только за его законную супругу поклонники приняли другого человека, а именно Светлану Жильцову.

Ведущая таких программ, как «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник» оказалась на телевидении случайно, но прочно закрепила свои позиции благодаря работе с Масляковым в КВН.

Коллег подозревали в тайном романе, а позже и вовсе «поженили». Дело в том, что Александр Васильевич узаконил отношения с помощником режиссера, ее тезкой Светланой.

«Она стала Масляковой. Когда в финале выпуска шли титры, в числе прочих имен стояло "Светлана Маслякова", и зрители решили, будто мы поженились», — цитирует Жильцову EG.RU.

Она вела КВН с Масляковым вплоть до закрытия проекта, а когда в 1986 году программу вернули на экраны — отказалась занять место подле коллеги, несмотря на все его уговоры.

Свое решение Светалана обосновала просто: уже в 90-е она вышла на пенсию, на телевидении сказала все, что хотела, да и возраст был уже не тот, чтобы вести молодежную передачу.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Related video