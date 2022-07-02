Отказалась от КВН: раскрыто, куда пропала «жена» Маслякова

В 60-е годы вся страна поздравляла Александра Маслякова со свадьбой, вот только за его законную супругу поклонники приняли другого человека, а именно Светлану Жильцову.

Ведущая таких программ, как «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник» оказалась на телевидении случайно, но прочно закрепила свои позиции благодаря работе с Масляковым в КВН.

Коллег подозревали в тайном романе, а позже и вовсе «поженили». Дело в том, что Александр Васильевич узаконил отношения с помощником режиссера, ее тезкой Светланой.

«Она стала Масляковой. Когда в финале выпуска шли титры, в числе прочих имен стояло "Светлана Маслякова", и зрители решили, будто мы поженились», — цитирует Жильцову EG.RU.

Она вела КВН с Масляковым вплоть до закрытия проекта, а когда в 1986 году программу вернули на экраны — отказалась занять место подле коллеги, несмотря на все его уговоры.

Свое решение Светалана обосновала просто: уже в 90-е она вышла на пенсию, на телевидении сказала все, что хотела, да и возраст был уже не тот, чтобы вести молодежную передачу.