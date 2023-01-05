Отказалась от квартиры в Москве: принципиальность Ахеджаковой поразит всю страну

Лия Ахеджакова стала известна на всю страну благодаря фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», после которого уже были другие ее знаковые работы. Поэтому многие зрители были уверены, что она в память о начале своего карьерного пути согласится принять участие в продолжении ленты с Сергеем Безруковым и Елизаветой Боярской в главных ролях, но артистка решила совсем иначе.

Ахеджакова наотрез отказалась связывать свое имя со второй частью культовой ленты, так как была недовольна сценарием и не разделяла идею о необходимости съемок. По данным СМИ, договориться с ней пытался даже Константин Эрнст, который продюсировал фильм и предлагал ей за два съемочных дня квартиру в Москве. Но артистка была уверена в своих принципах и не заинтересовалась таким впечатляющим гонораром.

При этом продюсеры пытались доказать знаменитости, что современная эпоха — время ремейков. Подобные картины снимаются не только в России, но и в Голливуде, а зрители остаются от них в восторге. Но Ахеджакова не поверила словам коллег, отметив лишь, что не считает правильным вставать на сторону победителей.